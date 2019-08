Was kommt im Kensington Palast auf den Tisch? Die britischen Royals leben im absoluten Luxus – deshalb könnte man denken, dass deshalb auch ihr Essen nur von Sterneköchen zubereitet würde. Doch Herzogin Kate (37), Prinz William (37) und ihre drei Kinder führen in dieser Hinsicht ein ganz normales Leben. Denn die Herzogin liebt es zu kochen. Das stellte sie unter anderem bei einem Aufenthalt in Kanada unter Beweis: Sie und ihr Ehemann nahmen dort an einem Koch-Workshop teil. Und auch zu Hause soll Mama Kate gerne den Kochlöffel schwingen. Doch wie ernähren sich die Royals eigentlich?

Laut Express besuchte Herzogin Kate Anfang des Jahres anlässlich der "Children’s Mental Health Week" eine Grundschule. Dort soll sie einem Koch verraten haben, dass ihre Kinder bereits das ein oder andere Gericht von ihr gelernt hätten. "Sie haben zum Beispiel Pasta mit Käse gemacht. Einer rührt das Mehl und der andere gibt Milch und Butter hinein. Sie machen auch Salate und so weiter". Der Koch wusste außerdem zu berichten, dass die Ernährung sehr wichtig für die Herzogin sei. Denn sie verstehe den Zusammenhang zwischen Geist und Körper. Bei ihrer eigenen Ernährung scheint Kate allerdings strenger zu sein, als bei der ihrer Kinder!

Kate soll mit einem grünen Smoothie den Tag starten und ihn mittags mit einem Salat oder Früchten fortführen. Zum Abendessen gebe es dann warme Speisen wie Currys, Suppen oder Prinz Williams Lieblingsspeise Brathähnchen. Sie erhoffe sich durch das Auslassen von Kohlenhydraten eine "strahlende Haut", schreibt das Magazin. Aber nicht nur auf die Ernährung scheint die Herzogin von Cambridge zu achten: Wie ein Insider verriet, lege die 37-Jährige jeden Tag eine Sporteinheit ein.

