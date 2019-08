Auch in der Schwangerschaft darf der Sport für Shay Mitchell (32) nicht zu kurz kommen. Die kanadische Schauspielerin erwartet gerade ihr erstes Kind und teilt ihre allererste Schwangerschaft fleißig bei Instagram und Co. Auf YouTube hat der Pretty Little Liars-Star sogar eine Videoreihe gestartet, mit der ihre Fans sie bei ihrer Reise begleiten können. Shays Personal Trainer hat jetzt außerdem verraten, wie sich der 32-jährige Sportfan während der Schwangerschaft fit hält.

Ihre Trainerin Astrid Swan ist selbst vor Kurzem Mutter geworden und kennt sich daher hervorragend mit Schwangerschaftssport aus. "Shay liebt Liegestütze, denn weiterhin starke Arme zu haben, das ist etwas, was wir als wichtig erachten, da sich unser Körper verändert", verriet Astrid gegenüber Daily Mail. Außerdem plauderte sie aus, dass die Kanadierin kaum zu stoppen ist, wenn es um Sport geht: "Shays Arbeitsmoral beim Training ist uneingeschränkt. Sie ist ein Biest, wenn es um Fitness geht!"

Momentan sei das vor allem Krafttraining, dreimal pro Woche jeweils entweder für den Ober- oder Unterkörper. Burpees, Kniebeugen, sowie Lunges gehören zu den Übungen in Shays Plan. Die Schauspielerin ist mittlerweile im achten Monat und erwartet ihren Sohn im Herbst 2019.

Getty Images Shay Mitchell im Juli 2019

YouTube / Shay Mitchell US-Schauspielerin Shay Mitchell ("Pretty Little Liars", "You")

Getty Images Shay Mitchell im Juli 2019

