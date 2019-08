Öfter mal was Neues, das dachte sich auch diese ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Während der Teilnahme bei der beliebten Casting-Show lernte der Zuschauer sie mit einer sehr auffällig roten Mähne kennen. Nach ihrem freiwilligen Exit kurz vor dem Finale sorgte sie dann mit einer radikalen Veränderung für Aufsehen – die langen roten Locken wichen einem blonden Bob. Jetzt hat sie die Farbe aber schon wieder gewechselt und ist nun mit einer dunklen Haarpracht unterwegs. Na, habt ihr erkannt, von wem die Rede ist?

Genau, es handelt sich natürlich um Heidi Klums (46) Sorgenkind Vanessa. Die Neu-Kölnerin präsentierte ihre neue Haarfarbe jüngst auf ihrem Instagram-Kanal. Das Blond ist verschwunden, stattdessen ziert nun ein sattes Dunkelbraun ihr Haupt. In dem ersten Post mit dem neuen Look fragt Vanessa ihre Follower, wie sie die Veränderung finden. Und ihre Online-Gefolgschaft ist begeistert: "Habe das Gefühl, dass dir alle Haarfarben stehen", oder "Haarfarbe steht dir super" lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tenor treffen.

Die GNTM-Kandidatin wurde vor allem dadurch bekannt, weil sie aus heiterem Himmel ihre Teilnahme am Finale absagte. In einem emotionalen Statement verriet sie vor Kurzem, was sie zu dieser Entscheidung bewegt hat. Ihre Mutter hätte ihr damals die Augen geöffnet.

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Vanessa Stanat und Marcel Ostertag bei der Berlin Fahsion Week 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de