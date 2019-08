Daniela Katzenberger (32) nimmt ihr Mini-Bäuchlein total gelassen! Mit dem einen oder anderen Pfund zu viel hatte die Kult-Blondine immer wieder mal zu kämpfen. Aus ihrem gelegentlichen Kilo-Frust macht sie allerdings keinen Hehl und lässt ihre Fans stets an Fitness-Trainings und Diätplänen teilhaben. Um Schwangerschaftsgerüchten aufgrund einer klitzekleinen Wölbung direkt Einhalt zu gebieten, meldet sich die Katze im Netz mit einem lustigen Statement zu Wort.

"PS: Fett, nicht schwanger", kommentiert Daniela zwei süße Pärchen-Pics von sich und ihrem Liebsten Lucas Cordalis (52) auf Instagram. Ein körperbetonter Jump-Suit mit Blumenmuster setzt die Kurven des Reality-TV-Stars in Szene und deutet dabei eine Mini-Kugel an. Aber nicht nur die Mama der kleinen Sophia (3) hat mit ihrer Figur absolut kein Problem – auch die Fans finden die Rundungen der Beauty total sexy. "PS: Gar nicht fett! Eher Hammer!", stellt ein Follower in der Kommentarspalte unter den Fotos klar – und das bleibt nicht das einzige Kompliment.

Dass Daniela durchaus über sich selbst lachen kann – und trotz kleiner Problemzönchen total zufrieden mit sich ist, hat sie in der Vergangenheit bereits öfters verlauten lassen. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie einen Bikini-Schnappschuss von sich mit Sonnencreme-Sixpack und präsentierte auf diese lustige Art und Weise ihren Summer-Body.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger TV-Sternchen Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger TV-Star Daniela Katzenberger

