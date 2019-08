Riccardo Simonetti ist zurück! In den vergangenen Tagen mussten die Fans der Frohnatur ganz tapfer sein: Der sonst so aktive Lockenkopf hatte eine Social-Media-Pause eingelegt! Der Grund: Er wollte sich ganz bewusst eine Auszeit nehmen, "um zu reflektieren", wie sein Management gegenüber Promiflash erklärte. Nach beinahe zwei Wochen ist seine Internet-Detoxkur nun aber abgeschlossen: Riccardo hat seine Insta-Funkstille endlich beendet!

Mit den Worten: "Hi, ich bin zurück und ich habe euch vermisst", meldete sich der Influencer jetzt erneut bei seinen Instagram-Followern. Dazu postete er ein hübsches Selfie im Sport-Outfit, das in Los Angeles aufgenommen wurde. Seine Fans freuen sich riesig über sein Comeback: "Na endlich! Da bist du ja wieder. Jetzt macht Insta wieder Spaß" und "Manchmal braucht's eine kleine Auszeit, ich freu mich, dass du wieder da bist, hab dich vermisst", jubelten zwei Abonnenten in den Kommentaren.

In seine Instagram-Story ist ebenfalls Leben zurückgekehrt – dort verkündete der Paradiesvogel auch gleich große Neuigkeiten: "Ich co-moderiere kommenden Sonntag den 'Fernsehgarten' und freue mich riesig darauf." Werdet ihr euch die Sendung mit Riccardo als Moderator ansehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / riccardosimonetti Webstar Riccardo Simonetti, August 2019

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti

