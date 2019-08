Diese Geste geht ans Herz! Vor einigen Wochen mussten Daniela Katzenberger (32) und ihr Mann Lucas Cordalis (52) einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Der Vater des Sängers, Costa Cordalis (✝75), ist gestorben. Auch wenn das Paar noch trauert, so langsam scheint wieder etwas Normalität in das Leben der TV-Stars einzukehren. So wird natürlich auch heute der Geburtstag von Töchterchen Sophia (4) gebührend zelebriert. Trotz Feierstimmung nimmt sich die Kultblondine aber kurz Zeit, um Sophias verstorbenen Opa rührend zu gedenken.

In ihrer Instagram-Story teilt Dani jetzt einen Schnappschuss, der wohl kurz nach Sophias Geburt entstanden ist. Auf dem Bild blickt Costa glücklich in die Kamera, während er seine kleine Enkelin liebevoll im Arm hält. "Unvergessen und immer bei uns", schreibt sie zu dem Foto und verleiht ihren Worten mit einem roten Herz-Emoji Ausdruck. Kurz darauf widmet sie in einem Post natürlich auch ihrem Töchterchen süße Zeilen.

"Unglaublich, dass es schon vier Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist. Dabei sehe ich dich immer noch in deinem kleinen Babybett liegen im Wormser Krankenhaus", beginnt Daniela ihren Beitrag und veröffentlicht dazu zwei Pics. Während das eine Foto zeigt, wie die Katze ihr vierjähriges Mädchen in den Armen hält, liegt Mini-Sophia auf dem zweiten kurz nach ihrer Geburt auf der nackten Brust ihrer Mama. "Worte können nicht beschreiben, wie unglaublich stolz wir auf dich sind. Wir sind so unendlich dankbar, dass wir dich haben, unser geliebter Schatz. Happy Birthday Prinzessin", schließt die 32-Jährige ihren Geburtstagspost ab.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de