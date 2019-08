Es war die Liebes-Sensation des Jahres: Vor wenigen Wochen gaben Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Angelina Heger (27) und Der Bachelor-Rosenverteiler von 2017 Sebastian Pannek (33) ihre Beziehung bekannt. Kurz darauf folgte auch der erste Turtel-Auftritt am roten Teppich im Rahmen der Berlin Fashion Week – dicht gefolgt vom ersten Pärchen-Foto. Seitdem wurde es auf den sozialen Kanälen der beiden eher ruhiger, was Liebes-Updates betrifft. Doch damit ist jetzt Schluss.

Sebastian teilte gerade auf seinem Instagram-Account ein ganz besonderes Couple-Pic. Er und seine Angelina sitzen dabei barfuß auf einem Strohballen und küssen sich. Mit ihren geschlossenen Augen wirken die beiden richtig verliebt. Das finden auch die Fans des Malemodels. "Ihr seht super zusammen aus. Alles Gute für die Zukunft euch zwei" und "Sehr süß ihr beiden" lauten nur zwei Kommentare unter dem Bildbeitrag, die den allgemeinen Tonus treffen.

Angelina veröffentlichte ebenfalls ein Bild von dem Tag im Stroh, auf ihrem ist sie aber nur alleine abgelichtet. Die TV-Darstellerin veröffentlichte dafür bereits vor vier Tagen das erste Liebes-Selfie mit ihrem Basti.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek

ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Fashion Week in Berlin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

