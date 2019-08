Jasmin Herren geigt ihren Gegnern eiskalt die Meinung! Im Sommerhaus der Stars kam es zwischen der Frau von Schlagerstar Willi Herren (44) und ihren Mitstreitern Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg bereits mehrfach zum Zoff – und das, obwohl die Ex-Big Brother-Teilnehmerin und der Mallorca-Sänger alte Bekannte sind. In der neuesten Folge des Formats kommt es nun zum Eklat: Während eines Spiels platzt Jasmin der Kragen – sie rechnet unverblümt mit Sabrina und Thomas ab!

Bei der Challenge "Reinen Wein einschenken" müssen sich die jeweiligen Vertreter der Pärchen mit ihrer Wahrheit konfrontieren. Elena Miras (27), Kate Merlan, Roland Bartsch, Thomas und Jasmin treten an – bei der Frage, welches Paar die Stimmung im Sommerhaus vergifte, geht es dann rund. Denn Jasmin macht ihrem Ärger gegenüber Willis angeblichen Freunden Luft: "Hast du dich jemals dafür interessiert, was in den letzten 15 Jahren passiert ist? Was, seit ich mit Willi zusammen bin, in den letzten drei Jahren passiert ist? Oder mal angerufen? Habt ihr euch zur Hochzeit gemeldet? Habt ihr euch sonst gemeldet? Nein. Ihr wisst gar nichts. Ihr seid keine Freunde, ihr seid Ratten!", schleudert sie Thomas entgegen.

Ihr Gegenüber reagiert darauf nur geschockt – und auch Thomas' Partnerin, die das Geschehen im Sommerhaus vor dem Fernseher mitverfolgt, kann Jasmins Ausraster kaum fassen: "Also ich habe ja schon viele Backpfeifen in meinem Leben bekommen. Aber was hier abgeht...!", fehlen der Entertainerin die Worte und sie bricht weinend zusammen. Willi hingegen ist begeistert von der Ansage seiner Frau.

