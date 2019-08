Wurden nicht nur die TV-Zuschauer, sondern auch die Moderatorin vor laufender Kamera reingelegt? Es war der TV-Eklat am vergangenen Wochenende: Luke Mockridge (30) stand auf der Bühne des "ZDF Fernsehgartens" und dabei zeigte sich der Comedian ausnahmsweise mal von seiner unlustigsten Seite, erzählte Kinderwitze, beleidigte Senioren und machte diverse Tiere nach. Schnell wurde klar, dass es sich hierbei um einen Prank für seine neue Sendung "Luke – Greatnightshow" handelte. Eine, die in den Spaß allerdings nicht eingeweiht war und den Fernsehspuk nach fünf Minuten abbrach, war Andrea Kiewel (54)!

Laut Bild-Informationen habe der 30-Jährige seinen Joke-Auftritt von langer Hand geplant und hatte sogar ein eigenes Kamerateam dabei. Das habe der Sender gestattet. Als Luke auf der Bühne seine Kinderwitze zum Besten gab, fand das Moderatorin Andrea aber gar nicht lustig. "Das, was Luke Mockridge da abgeliefert hat, übertrifft alle meine Erwartungen an Unkollegialität", kommentierte sie das Spektakel zornig. Nun gab jedoch ein Produktionsmitarbeiter zu, dass viele am Set in die Aktion eingeweiht waren: "Sehr viele sogar. Außer eben Andrea Kiewel... Upps."

Auch die ZDF-Reaktion spricht dafür, dass die TV-Entscheidungsträger ebenfalls von der Sache wussten. Lediglich der Tweet: "An alle Zuschauer: Wir haben leider vergessen, das Playback von Luke Mockridge einzuspielen", wurde hinterher abgesetzt. Auch rechtliche Konsequenzen habe Lukes Bühnen-Schabernack nicht. Und Andrea? Sie werde am 25. August das nächste Mal wieder durch die Sendung führen – nach einem wohlverdienten Kurzurlaub.

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF Fernsehgarten"

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten"

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF Fernsehgarten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de