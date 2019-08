Wäre diese Liebe noch zu retten gewesen? Seit Kurzem ist klar: Zwischen Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan ist alles vorbei. Der Ex-Caught in the Act-Star und das Tattoo-Model gehen künftig getrennte Wege. Diese Entwicklung hatte sich schon bei Das Sommerhaus der Stars abgezeichnet, wo das Paar des Öfteren aneinandergeriet. Doch trotz dieser Probleme, wollte Kate ihre Liebe eigentlich nicht aufgeben.

Vor anderthalb Wochen erklärte die 31-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie trotz der negativen Erfahrung in der portugiesischen Finca mit Benjamin zusammenbleiben wolle: "Es ist momentan ein bisschen schwierig, konkreter darüber zu sprechen, weil wir uns in manchen Punkten total uneinig sind." Die damalige Situation sei nicht einfach für sie, doch blickte das Reality-Sternchen optimistisch in die Zukunft. Dass ihre Beziehung eine Zukunft habe, stand damals für sie beinahe außer Frage: "Wir haben schon so viel zusammen geschafft, das will man nicht aufgeben."

Einer der Hauptgründe für ihre Trennung sei vor allem das Thema Nachwuchs. Diese Planung hat Benjamin nämlich schon abgeschlossen. "Wenn sie das gerne haben will, dann soll das auch so sein, finde ich. Da will ich ihr absolut nicht im Weg stehen. Ich sehe aber kein Fundament bei uns", meinte der 50-Jährige nun gegenüber RTL.

