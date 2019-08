Knutscht der Wendler (47) etwa mit offenen Augen? Der Schlagersänger und seine Freundin Laura Müller (19) posaunen ihr Liebesglück immer wieder in die Öffentlichkeit hinaus – und lassen ihre Follower an intimen Momenten teilhaben. Ein Kuss-Bild, das Laura nun im Netz postet, spaltet die Fangemeinde in zwei Lager. Stein des Anstoßes: Der Sänger küsst seine Liebste offenbar nicht leidenschaftlich genug!

"Das soll ein liebevoller Kuss sein? Also, wenn mein Schatz und ich uns küssen, da ist mehr Leidenschaft dahinter", geht eine Instagram-Userin hart mit dem Pärchen ins Gericht. Während Laura auf dem Pic mit geschlossenen Augen die Zweisamkeit zu genießen scheint, guckt Michael etwas überrumpelt drein – und wirkt von der Knutscherei wenig begeistert. "Glücklich sieht anders aus", findet ein anderer Fan in der Kommentarspalte unter dem Bild. Allerdings bekommen auch die bösen Zungen Gegenwind – denn so mancher Follower findet die beiden total süß und freut sich für das Paar.

Auch wenn dieser Kuss auf ihre Fans etwas gestellt wirkt – dass die beiden ihre gemeinsame Zeit gerne für intime Zärtlichkeiten nutzen, haben sie in den vergangenen Wochen immer wieder zum Ausdruck gebracht. In einer Social-Media-Story hat Laura bereits klargestellt: Michael ist ein leidenschaftlicher Liebhaber und kann ihr in Sachen Sex ziemlich viel bieten.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura im Februar 2019

Instagram / wendler.michael Schlagersänger Michael Wendler

