So haben die Fans die Kardashian-West-Familie noch nie gesehen! Kim Kardashian (38) ist bekannt dafür, mit ihren Followern gerne private Eindrücke aus ihrem Leben als Vierfachmama zu teilen. Zwar gibt es auf ihren Social-Media-Accounts Unmengen an Aufnahmen mit ihren Kids, aller vier waren aber noch nie mit dem Keeping up with the Kardashians-Star auf einem Schnappschuss zu sehen. Nun zeigt Kim erstmals ein Bild, auf dem sie mit ihren Sprösslingen Saint (3), Psalm, Chicago (1) und North (6) posiert!

Das Instagram-Pic entstand während eines großen Familienurlaubs auf den Bahamas. Doch offenbar war es gar nicht so einfach, einen schönen Shot von der Rasselbande und Mama Kim hinzubekommen, wie die 38-Jährige in der Bildunterschrift verriet. "Ich dachte immer, ein Foto mit drei Kindern wäre schwer. Aber das hier ist wirklich fast unmöglich", textete sie amüsiert. Tatsächlich schaut keiner der Sprösslinge direkt in die Kamera und Kim ist damit beschäftigt, ihre beiden Jüngsten in Zaum zu halten.

Nun dürfte klar sein, warum Kim nicht schon früher einen solchen Familienschnappschuss öffentlich gemacht hat – offenbar bekamen es der Reality-Star und Ehemann Kanye West (42) bisher einfach nicht hin. Die Beauty teaserte aber bereits an, dass es in Zukunft noch mehr Aufnahmen dieser Art geben werde. Wie gefällt euch das Bild? Stimmt ab.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit North und Chicago auf den Bahamas

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian, 2019

Splash News Kim Kardashian, North West und Kanye West im Juni 2018 in New York

