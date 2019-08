Süßes Baby-Update von Patrick Fabian (32): Das SixxPaxx-Mitglied ist vor über einer Woche zum ersten Mal Vater geworden - seine Freundin brachte ein gesundes Mädchen zur Welt. Gestern folgte dann das erste Foto von Vater und Tochter. Sie ist der ganze Stolz der jungen Eltern. Jetzt veröffentlichte der Muskelmann zwei weitere Bilder mit seinem Nachwuchs. Außerdem verriet er, mit welchen schwierigen Situationen er sich als Neu-Papa auseinandersetzen muss.

Der TV-Darsteller veröffentlichte auf seinem Facebook-Kanal zwei Schnappschüsse, die ihm beim Einkaufen zeigen. Vor allem die Auswahl eines ganz bestimmten Baby-Produkts scheint ihm Schwierigkeiten zu bereiten. "Neue Aufgaben prägen mein Leben und heute beim Einkaufen [...] stand ich eine ganze Weile vor Regalen, denen ich bisher keine Beachtung geschenkt habe. WINDELN! Ihr glaubt gar nicht, wie hoch der Verschleiß von nur einem kleinen Hosenscheißer ist", erklärt Patrick in seinem Posting. Bei einem der Bilder steht er mit ratlosem Gesichtsausdruck vor den Produkten.

Wie schon der erste Baby-Post wurde auch dieser flächendeckend mit Werbung zugekleistert – hier die Windelmarke und der Discounter. Das Kind ist in seiner Brusttasche kaum zu sehen. Wie findet ihr das aggressive Product-Placement? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

Facebook / Patrick Fabian TV-Darsteller Patrick Fabian mit seiner Tochter

Anzeige

Facebook / Patrick Fabian Patrick Fabian mit seiner Tochter 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Partnerin

Anzeige

Wie findet ihr die viele Werbung in dem Baby-Post? Ist echt sehr übertrieben! Ach, ist doch in Ordnung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de