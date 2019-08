Dieser Baby-Post spaltet die Fans! Erst vor wenigen Minuten machte Patrick Fabian (32) es offiziell: Seine Freundin Lea und er sind am 12. August zum ersten Mal Eltern geworden. Im Netz teilte der frischgebackene Vater nun das erste Foto mit seiner kleinen Tochter. Klar, dass seine Follower bei diesem niedlichen Anblick hin und weg sind. Trotzdem hat der Beitrag für einzelne User einen bitteren Beigeschmack, denn: Patrick nutzt die Nachwuchs-News für Werbung!

Unter den zahlreichen Glückwünschen unter dem Instagram-Beitrag sind auch kritische Kommentare zu lesen – der Grund: Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller stellt mit dem Pic nicht nur seine Tochter vor, sondern auch sein neues Auto, für das er ordentlich die Werbetrommel rührt. So schreibt ein Fan: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Aber dass du den Post direkt für Werbung nutzt, finde ich unter aller ***." Auch auf Facebook gab es geschockte Reaktionen. "Alles Gute. Einen doofen Beigeschmack hat es trotzdem, dass du hier noch nebenbei Werbung für das Auto machst, obwohl du es gesponsert bekommen hast", schimpfte ein Nutzer.

Es gibt allerdings auch einige Fans, die die Aktion vollkommen okay finden und den Serienstar verteidigen. "Nur ein Kommentar für diejenigen, die schreiben, er würde die Kleine direkt für Werbung nutzen: Das ist so ein Bullshit. Er hat doch das Auto vielleicht wegen der Kleinen bekommen. Also ich finde, das ist eine schöne und süße Idee", stellte jemand klar. Was sagt ihr zu dem Post? Stimmt ab!

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, BTN-Star

Anzeige

Promiflash Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Juli 2019

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial BTN-Datsteller Patrick Fabian

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Patrick seinen Baby-Post für Werbung nutzt? Geht gar nicht! Halb so wild! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de