Brody Jenner (36) hat wirklich eine neue Freundin! Nach dem Liebes-Aus mit Kaitlynn Carter kamen vor einigen Tagen schon die ersten Gerüchte um den Reality-TV-Star auf: Er soll mit dem Model Josie Canseco anbandeln. Ein Insider hatte amerikanischen Medien bereits verraten, dass sich die Turteltauben in der letzten Zeit häufiger gesehen hätten. Und tatsächlich – Brody bestätigte nun offiziell seine neue Beziehung!

Am Mittwochabend feierte der The Hills-Star in Hollywood seinen 36. Geburtstag – und tat das an der Seite von Josie. Dabei wurde er von TMZ angetroffen und gab dem Boulevardmedium gegenüber zu, dass sein Single-Leben vorbei sei. Doch das TV-Gesicht ging sogar noch weiter: Die 22-Jährige sei in seinen Augen sogar genau der Typ Frau, den er gerne heiraten würde. Da scheint Ex Kaitlynn ja komplett vergessen!

Und auch seine Verflossene hat sich schon längst umorientiert: Die Bloggerin knutschte ganz offen mit Miley Cyrus (26) im gemeinsamen Urlaub in Italien. "Sie haben überhaupt nicht versucht, es zu verstecken. Es saßen noch andere Leute am Pool", schilderte ein Zeuge die Turtel-Situation.

Instagram / josiecanseco Josie Canseco im Juli 2019

Getty Images Reality-TV-Star Brody Jenner

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

