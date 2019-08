Traf Joey Heindle (26) mit seiner öffentlichen Liebeserklärung den Geschmack seiner Freundin? Der Sänger sitzt derzeit im Promi Big Brother-Container und machte schon mehrfach deutlich, wie sehr er seine Partnerin Ramona Elsener vermisst. Seine tiefen Gefühle für die Eiskunstläuferin drückte er dann auch durch eine sehr emotionale Botschaft aus – inklusive Tränen. Doch wie kam es bei der 27-Jährigen an, dass ihr Freund vor laufender Kamera sein Herz ausschüttete?

"Ich fand das mega-schön. Wenn man in so einer Extremsituation noch an seinen Partner denkt und ihm zeigt, dass man an ihn denkt – das fand ich schon mega-süß", offenbart die Blondine im Promiflash-Interview. Ramona hätte auch ganz genau gewusst, was sie dem Ex-Dschungelkönig auf seine Liebeserklärung geantwortet hätte: "Ich hätte ihm gesagt: 'Ich liebe dich auch.' Und hätte ich dann noch mit ihm reden können, hätte ich gesagt: 'Ach, du bist ja wieder mal kreativ gewesen'", schildert die Sportlerin.

Ramona hält zu ihrem Joey – und verteidigt ihn sogar gegen seine Kritiker. Nachdem ihm vorgeworfen wurde, eine Show abzuziehen, findet sie klare Worte: "Die anderen denken natürlich, er ist im normalen Leben nicht so. Aber ich kann sagen: Er ist wirklich immer so", erklärt sie.

