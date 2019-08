Joey Heindle (26) bekommt von außen Rückendeckung! Der Sänger stößt mit seinem Verhalten im Promi Big Brother-Zeltlager bei einigen Mitstreitern auf Unverständnis. Lilo von Kiesenwetter beschreibt seine Art sogar als weinerlich und seinem Alter nicht entsprechend. Daraufhin zieht sie ein hartes Fazit: Die Hellseherin findet den Ex-Dschungelkönig komplett unglaubwürdig. Diese Vorwürfe will Joeys Freundin Ramona Elsener nicht akzeptieren – und wehrt sich!

"Die anderen denken natürlich, er ist im normalen Leben nicht so. Aber ich kann sagen: Er ist wirklich immer so", betont Ramona im Promiflash-Interview. Auch dass er seine TV-Mitbewohner so sehr verwöhne, sei eine Eigenschaft des 26-Jährigen, die er zu Hause ebenfalls an den Tag lege. Dann schießt sie gegen die Kritiker ihres Freundes: "Menschen, die so etwas von sich aus sagen, die verstellen sich selbst."

Nicht nur Ramona stellt sich schützend hinter Joey: Bachelor in Paradise-Teilnehmer Aurelio Savina (41) findet klare Worte für die Art, mit der der ehemalige DSDS-Kandidat in dem Show-Camp konfrontiert wird: "Das ist öffentliches Mobbing und hier gibt es Menschen, die das feiern und den Jungen für seinen Intellekt degradieren und ihn sogar noch dafür zur Rechenschaft ziehen."

© Sat.1 "Promi Big Brother"-Teilnehmer Lilo von Kiesenwetter und Joey Heindle

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

Instagram / aurelio_savina_ Reality-TV-Star Aurelio Savina

