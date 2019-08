Bei der Macht von Grayskull! Fans der Actionfiguren-Reihe "Masters of the Universe" rund um den muskulösen Superhelden und Skeletor-Gegenspieler He-Man dürfen sich mächtig freuen. Nachdem man die Bewohner des Planeten Eternia bereits in den 1980er-Jahren in einer Zeichentrickserie namens “He-Man – Im Tal der Macht” (englischer Originaltitel: "He-Man and the Masters of the Universe") sehen konnte, steht nun ein Comeback an: Die Masters kommen erneut als Zeichentrickserie auf die Bildschirme!

Wie unter anderem Variety berichtet, plant Netflix eine Zeichentrickserie namens "Masters of the Universe: Revelation". Produziert wird die Serie vom Schauspieler und Filmemacher Kevin Smith (49), der aus Filmen wie "Clerks", "Dogma" und "Jay und Silent Bob schlagen zurück" bekannt ist. Smith erklärte laut dem US-Magazin, dass die Handlung der Serie an die Originalserie aus den 1980ern anknüpfen soll und Fragen beantworten soll, die im Original nicht beantwortet wurden.

"Der Krieg um Eternia beginnt wieder! Superstar-Regisseur Kevin Smith setzt mit der Geschichte von 'Masters of the Universe: Revelation' dort an, wo die Serie aufgehört hat – eine neue Serie, die die epische Geschichte von dem erzählt, was der finale Kampf zwischen He-Man und Skeletor werden könnte", kündigte der US-Streamingdienst in einem Social-Media-Posting an. Wann es die Serie zu sehen geben wird, ist noch nicht bekannt.

