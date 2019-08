Bei Grey's Anatomy-Star Camilla Luddington (35), die in der Serie die Rolle Jo Wilson verkörpert, haben die Hochzeitsglocken geläutet. Die schöne Schauspielerin hat ihrem Liebsten, Schauspielkollege Matthew Alan, am vergangenen Wochenende im sonnigen Santa Barbara das Jawort gegeben. Haben es die beiden Turteltäubchen richtig krachen lassen oder sich doch für eine ruhige und intime Feier entschieden? Nun gibt es erste Details zur romantischen Trauung.

Camilla sorgte in einer umwerfenden, mit Faux-Blumen bestickten Robe von Mira Zwillinger für einen absoluten Wow-Moment. Das weiße Traumkleid wurde von der Designerin für diesen besonderen Anlass maßgefertigt. Neben ihrem frischgebackenen Ehemann durften insgesamt 70 Freunde und Familienmitglieder diesen wunderschönen Anblick genießen – darunter auch “Grey’s Anatomy”-Aussteigerin Jessica Capshaw (43). Laut People wurde im Ritz-Carlton Bacara Hotel in Santa Barbara gefeiert und gegessen. Den hungrigen Gästen wurden unter anderem Pizza und einige Desserts aufgetischt, angestoßen wurde mit Margaritas. Für romantische Stimmung sorgte Camillas und Alans Hochzeitstanz, zu dem Rihannas (31) “Love On The Brain” abgespielt wurde.

Auf Instagram verriet Camilla, dass ihre eigentliche Hochzeitslocation dem Feuer in Malibu zum Opfer gefallen war. Innerhalb von vier Monaten mussten sie noch einmal alles auf den Kopf stellen und neu planen. Und wie die Fotos beweisen, hat das bestens geklappt.

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington in ihrem Hochzeitskleid

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington im Januar 2018

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington

