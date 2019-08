Tobias Wegener hat noch keine Ahnung, dass er in den vergangenen Tagen das Gesprächsthema Nummer eins war. Der TV-Hottie hat sich im Promi Big Brother-Haus in seine Mitstreiterin Janine Pink (32) verguckt. Vor einem Millionenpublikum haben die beiden geturtelt, was das Zeug hält und damit für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt. Im Promiflash-Interview verriet Tobi jetzt, dass er seit dem "Promi Big Brother"-Aus noch nichts über sich und Janine gelesen hat!

"Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich noch gar nicht damit befasst habe", erklärte der Love Island-Star gegenüber Promiflash. Im TV-Container gab es keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Für was für einen Wirbel Tobine bei ihren Fans gesorgt haben, bekamen die beiden also gar nicht mit – und so richtig klar ist das dem 26-Jährigen wohl immer noch nicht: "Klar hat man bei Instagram gesehen, welche Sachen über uns geschrieben oder gepostet worden sind. Aber das ist ja alles positiv und gibt auch ein schönes Gefühl. Den Rest werde ich mir jetzt nach und nach mal anschauen."

Beim Schlagzeilen-Durchforsten könnte Tobi aber auch die ein oder andere böse Überraschung blühen. Immerhin konnten er und Janine in den vergangenen zwei Wochen nicht alle Promis von der Echtheit ihrer Liebe überzeugen. Jenny Elvers (47) vermutete hinter Tobis Flirterei sogar regelrechtes Kalkül.

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Getty Images Jenny Elvers bei der Berlin Fashion Week 2019

