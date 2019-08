Ray Js (38) Rasselbande wird noch ein Stückchen größer! Vor über zehn Jahren hatte der Sänger mit seinem geleakten Sextape mit Reality-Star Kim Kardashian (38) mächtig Schlagzeilen gemacht. Mittlerweile sollen die Ex-Partner aber nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Kim ist mit Rapper Kanye West (42) und den vier gemeinsamen Kids glücklich und Ray hat in Ehefrau Princess Love (35) die große Liebe gefunden. Im vergangenen Mai wurden die beiden Eltern einer Tochter. Doch damit nicht genug: Ray und seine Gattin erwarten nun ein zweites Kind!

Das verkündete der 38-Jährige jetzt via Instagram. "Baby Nummer zwei ist auf dem Weg! Melody Love, du wirst große Schwester!", freute sich der Zweifachpapa in spe in seiner Botschaft. Dazu postete er einige hübsche Familienfotos von sich mit seiner Ehefrau und ihrer kleinen Tochter am Pool. Besonders süß: Princess Love hat auf den Bildern bereits einen deutlich sichtbaren Babybauch! Offenbar wollten sie und ihr Mann die ersten Schwangerschaftsmonate abwarten, bevor sie die freudigen Neuigkeiten in der Öffentlichkeit verkünden. Das Geschlecht des Babys haben sie bisher noch nicht verraten.

Doch war Nachwuchs Nummer zwei überhaupt geplant? Laut eines Vertrauten von Princess Love habe sie sich schon länger ein Geschwisterchen für Melody Love gewünscht. "Princess hat schon gesagt, dass sie noch ein Baby will, als sie noch schwanger mit Melody war", offenbarte die Quelle gegenüber Hollywood Life.

Emma McIntyre/ Getty Images Musiker Ray J und Princess Love

Instagram / rayj Princess Love und ihre Tochter Melody Love

Instagram / princesslove Princess Love, Reality-TV-Star

