Seit 2005 flimmert Grey's Anatomy über die TV-Bildschirme und schlägt eine mehr oder weniger versteckte Brücke zur Musik. Die kultige Krankenhaus-Serie begeistert seit 14 Jahren eine eingeschworene Community mit ihren fesselnden Geschichten und authentischen Charakteren wie Ärztin Meredith Grey (Ellen Pompeo, 49), doch eines dürfte für die meisten Grey's-Zuschauer ziemlich überraschend sein: Die Titel sämtlicher "Grey's Anatomy"-Folgen haben eine Verbindung zu bestimmten Liedern!

Jede Episode von "Grey's Anatomy" wurde im Original nach einem Songtitel benannt. Zum Beispiel heißt die zweite Folge der ersten Staffel "The First Cut Is The Deepest", ein Track von Sheryl Crow (57). Die sechste Episode der vierten Season wurde nach "Kung Fu Fighting" von Carl Douglas benannt.

Auch die aktuell in Deutschland laufende 23. Folge von Staffel 15 wurde im Englischen mit einem ziemlich passenden Songtitel versehen: "What I Did For Love" von David Guetta (51) und Emeli Sandé (32). Hättet ihr gedacht, dass die Episodentitel von bekannten Liedern stammen? Stimmt ab!

Collection Christophel Szene aus "Grey's Anatomy"

Supplied by WENN.com Der "Grey's Anatomy"-Cast der ersten Staffel

Supplied by WENN.com Ellen Pompeo und Sandra Oh in "Grey's Anatomy"

