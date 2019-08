Oh là là, Paola Maria (25) zeigt gerne was sie hat! Ende vergangenen Jahres erblickte ihr Sohn Leonardo das Licht der Welt. Seither geht die YouTuberin in ihrer Rolle als Mutter vollends auf. Was aber nicht bedeutet, dass sie sich selbst deswegen vernachlässigt: Eisern strampelte Paola im Fitnessstudio und stellte ihre Ernährung um, um über 20 Schwangerkilos wieder verschwinden zu lassen. Klar, dass die Brünette diesen Erfolg nur zu gerne mit ihren Followern teilt: Jetzt postete der Webstar ein Bikini-Foto, auf dem sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt!

Die kleine Familie lässt sich aktuell im sonnigen Griechenland auf der Insel Kos die Sonne auf den Bauch scheinen. Selbstverständlich, dass Paola da auch den einen oder anderen Urlaubsgruß in Form eines Instagram-Postings an ihre Community sendet. Und die dürften bei diesem Anblick doch glatt mal Schnappatmung bekommen haben: Die Neu-Mama teilte jetzt einen Schnappschuss, der sie am Poolrand liegend zeigt. Sexy rekelt sich die Schönheit im Bikini und bietet den Betrachtern damit besten Blick auf die Kehrseite ihres Hammer-Bodys.

Paolas Kampf gegen die Baby-Pfunde fand allerdings nicht nur Anklang bei den Fans. Nachdem sie stolz bekannt gegeben hatte, 22 Kilogramm abgespeckt zu haben, hagelte es auch ordentlich fiese Kommentare. Viele Kritiker waren der Meinung, dass die 25-Jährige nun schlichtweg zu dünn sei.

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Maria im August 2019

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

