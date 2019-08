Wartet auf die GZSZ-Fans etwa noch ein Hammer-Comeback? Am Dienstag erfuhren die Zuschauer der Vorabendserie, dass mit Brenda ein echter Troublemaker in den Kolle-Kiez zurückkehren wird. Womöglich ist Annabella Zetsch mit ihrer Rolle aber nicht die einzige Schauspielerin, die den Weg zurück in die Daily findet: Ein Foto sorgt nun für Spekulationen, ob auch Nina Bott (41) als Cora Hinze wieder dabei sein wird!

Auf dem GZSZ-Instagram-Account wurde wenige Stunden nach Bestätigung der Brenda-News ein vielversprechendes Bild gepostet. Auf dem Pic sind Jörn Schlönvoigt (33) und Anne Menden (33) zu sehen, die die Zwillinge Philipp und Emily spielen – im Gespräch mit Nina! "Zwei Comebacks in einer Woche? Bleibt gespannt", teaserte der Sender eine mögliche Rückkehr an. Tatsächlich hätte ihre Figur, die von 1997 bis 2005 zur Serie gehörte, noch einige Verbindungen zum aktuellen Cast: Cora ist die Halbschwester von Sunny (Valentina Pahde, 24) und die Ex-Frau von Leon (Daniel Fehlow, 44), der nach einer kurzen TV-Pause ebenfalls bald wieder mit von der Partie sein wird.

Vor einiger Zeit hatte Nina gegenüber Promiflash erklärt, ein GZSZ-Comeback nicht völlig auszuschließen und darüber nachdenken zu wollen, wenn sie es mit ihren sonstigen Verpflichtungen vereinbaren könne. Doch während sich viele Fans nun unter der Aufnahme schon auf ein Wiedersehen mit Nina freuen, gibt es auch Zweifel: "Oder es ist einfach nur ein Interview für 'Prominent'", mutmaßte ein User im Hinblick auf das Promi-Magazin, das die Blondine moderiert. Eure Meinung ist gefragt: Was hat es mit dem Schnappschuss auf sich? Stimmt in unserer Umfrage ab!

WENN Nina Bott beim RTL-Spendenmarathon

ActionPress/Erik Stein GZSZ-Darsteller Nina Bott und Daniel Fehlow

Instagram / ninabott Laura Dahm, Nina Bott und Amiaz Habtu, Moderatoren bei "Prominent"

