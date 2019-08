Diesen Shitstorm kann Ennesto Montè (44) nicht ertragen! Ende vergangenen Jahres verstarb der Mallorca-Star Jens Büchner (✝49) – und hinterließ seine Frau Daniela Büchner (41) in riesiger Trauer. Immer wieder betonte die Blondine seitdem, wie sehr sie ihren Mann vermisst. Vor wenigen Wochen tauchten dann Fotos auf, die Danni wieder glücklicher zeigten – und zwar ganz vertraut mit Sänger Ennesto. Schnell munkelten die Fans, dass bei den beiden etwas laufen könnte – und die 41-Jährige musste seither viel Kritik einstecken. Etwas, das vor allem Ennesto unendlich sauer macht – er nimmt seine gute Freundin nun herzzerreißend in Schutz!

Auf Instagram teilte der Entertainer ein Foto von sich mit Danni im Arm. Strahlend blicken die zwei in die Kamera. In der Bildbeschreibung lässt Ennesto seinem Ärger dann aber freien Lauf: "An alle Leute, die es wagen, unter dem Posting von meiner persönlichen Freundin Daniela negativ zu kommentieren, nur weil sie nach den Tod vom nie vergessenen Jens Büchner wieder lachen kann: Schreibt doch unter meine Bilder eure schwachsinnigen Aussagen", machte Ennesto klar. Jeder, der an einem ehrlichen Lachen von Danni etwas Schlechtes finde, sei schlichtweg ein missgünstiger und mit sich selbst unzufriedener Hater – und somit ein Feind von ihm.

Damit dürfte Ennesto wohl eindeutig bewiesen haben, wie viel ihm am Wohl seiner Vertrauten liegt. Eine Beziehung zwischen den beiden scheint aber erst mal nicht infrage zu kommen – zumindest von Dannis Seite aus. Sie stellte erst kürzlich klar: "Für mich ist eine neue Beziehung undenkbar. Nicht jeder, der mit mir spricht oder neben mir sitzt, wird mein neuer Freund."

Starpress/WENN.com Ennesto Monte und Daniela Büchner auf der Bild-Party auf Mallorca

ActionPress Ennesto Montè im März 2017

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im August 2019

