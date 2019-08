Es gibt neue Hinweise darauf, weshalb auch dem neuen Joker das Lachen nicht vergeht! Der kultige Comic-Bösewicht darf sich in einem neuen Film über ein Comeback auf der Kinoleinwand freuen. In die Reihe der Schauspieler, die den durchgeknallten DC-Charakter bereits spielen durften, reiht sich nun auch Joaquin Phoenix (44) ein. Schon diese Woche feiert der neue Streifen seine Weltpremiere auf den Filmfestspielen in Venedig. Jetzt wurde kurz vorher ein weiterer Trailer veröffentlicht, der den Wahnsinn des grinsenden Clowns erahnen lässt!

In dem Youtube-Teaser ist Joaquin als Straßen-Clown Arthur zu sehen, der offenbar an psychischen Problemen leidet und sich nach und nach zum Joker entwickelt. Neben dem "Walk the Line"-Darsteller ist noch ein weiteres bekanntes Gesicht zu sehen: Robert De Niro (76) spielt einen Showmaster, der an der Verwandlung des verrückten Mörders beteiligt zu sein scheint. Die Bewunderer scheinen den Film kaum abwarten zu können. "Das sieht nach einem zweiten Oscar für einen Joker Darsteller aus!", kommentierte ein Fan bereits.

Den ersten Oscar für die Rolle des Clowns bekam 2009 der verstorbene Heath Ledger (✝28). Der soll sich damals besonders extrem auf die Rolle vorbereitet und sogar beinahe in sie hineinversetzt haben: Quellen zufolge habe er sich einen ganzen Monat in einem Hotelzimmer eingeschlossen, wo er viele Zeichnungen und morbide wirkende Notizen angefertigt habe.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

United Archives GmbH/ActionPress Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

