Entlassen Barack (58) und Michelle Obama (55) ihre jüngste Tochter Sasha (18) demnächst in die große weite Welt? Malia (21) nahm schon im Herbst 2017 ihr Studium an der Elite-Universität Harvard auf – nun ist ihre jüngere Schwester an der Reihe, sich ein passendes College auszusuchen. Und sie scheint bereits einen heißen Favoriten zu haben: Die 18-Jährige wurde erst kürzlich auf dem Campus der University of Michigan gesichtet.

Wie die Zeitung The Detroit News berichtet, sahen gleich mehrere Studenten die Tochter des einstigen US-Präsidenten diese Woche bei den Einführungstagen der Hochschule. Laut Bericht eines Augenzeugen war Sasha von Mitarbeitern des Secret Service umgeben und daher nur schwer zu übersehen. Dass die junge Frau möglicherweise eine seiner Kommilitoninnen werden könnte, fand der Student "ziemlich cool".

Ob sich Sasha aber wirklich an der Uni in Michigan eingeschrieben hat, ist nicht bekannt. Bisher gab es jedenfalls kein offizielles Statement. Auf Anfrage der Zeitung erklärte ein Pressesprecher des Colleges, dass der Unterricht erst nächste Woche beginne und er bis dahin keine Auskünfte über neue Studenten geben könne.

Pete Souza/The White House via Getty Images Barack Obama (zweiter v. r.), Michelle Obama (zweite v. l.), Malia (l.) und Sasha mit ihren Hunden

Getty Images Sasha und Michelle Obama

Getty Images Sasha und Barack Obama im Juni 2016

