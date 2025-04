Michelle Obama erinnert sich an Tochter Sashas Autounfall

Sasha Obama (23), die jüngste Tochter von Michelle Obama (61) und dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63), war einst in einen Autounfall verwickelt. Während eines Auftritts im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) sprach Michelle über den Schock, den sie erlebte, als sie eines Nachts den Anruf erhielt, dass Sashas Auto von der Seite gerammt wurde – ein sogenannter "T-Bone"-Crash. "Sashas Auto war komplett zerstört", erinnerte sich Michelle. Glücklicherweise blieb Sasha unverletzt. Mit einem Hauch von schwarzem Humor fügte Michelle hinzu: "Und dann dachte ich: 'Oh oh, ich hoffe, der Frau, die sie angefahren hat, geht es gut', denn stellen Sie sich vor, Sie hätten Sasha Obama angefahren!"

Michelle erklärte, wie wichtig es ihr war, ihren Töchtern eine normale Jugend zu ermöglichen, trotz der ständigen Sicherheitsvorkehrungen, die mit dem Leben im Weißen Haus einhergingen. Und dazu zählte auch das Autofahren. "Ich wollte, dass sie alleine fahren lernen", sagte sie. Nachdem Sasha und ihre ältere Schwester Malia (26) ihren Führerschein gemacht hatten, durften sie sich wie andere Teenager frei bewegen, während Sicherheitsagenten sie im Hintergrund begleiteten. Michelle beschrieb die Teenagerjahre ihrer Töchter als besonders "stressig", betonte jedoch, dass es eine Priorität für sie war, dass sie das Leben genießen konnten und wichtige Erfahrungen sammelten.

Heute führen Sasha und Malia ein eigenständiges Leben. Seit dem Auszug aus dem Weißen Haus haben sie sich ihre eigene Identität aufgebaut. Malia, die 2021 ihr Studium an der Harvard University abschloss, ist auf dem Weg, Filmemacherin zu werden, und hat bereits an Projekten wie Donald Glovers (41) Serie "Swarm" mitgearbeitet. Sasha schloss 2022 ihr Soziologiestudium ab und widmet sich derzeit ihrer akademischen Weiterbildung. Die beiden Schwestern leben inzwischen gemeinsam in Los Angeles, und Michelle freut sich darüber, dass sie nach ihrem öffentlichen Leben die Möglichkeit haben, ihre persönliche Freiheit zu genießen. "Ich wollte, dass sie die Freiheit haben, nicht die Augen der Welt auf sich gerichtet zu haben." Michelle erzählte zudem, dass ihr Mann Barack sich damals noch ein drittes Kind gewünscht hatte und warum sie aber dagegen war.

Backgrid / ActionPress Sasha und Michelle Obama, Mai 2023

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

