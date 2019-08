Ende der Netz-Pause! Vor über zwei Wochen schockierten Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) ihre Fans mit ihrem Liebes-Aus. Während die Sängerin seitdem diverse freizügige Urlaubsschnappschüsse auf ihren Social-Media-Plattformen teilt, ist es um den Schauspieler ruhig geworden. Vor 16 Tagen postete er noch emotionale Zeilen zur Trennung, seitdem herrscht Funkstille – bis jetzt! Denn endlich meldet sich der Hottie im Web zurück!

Doch der "Die Tribute von Panem"-Star postet kein Lebens-Update, wie es ihm nach der Trennung geht – er bewirbt dafür aber seinen neuen Film auf Instagram. Zu einem sexy Schnappschuss aus dem Streifen, auf dem er mit Lederjacke, verwuschelten Haaren und blutverschmiertem Gesicht zu sehen ist, schreibt er: "Ich freue mich, einen neuen Film anzukündigen, in dem ich mitgespielt habe. Er heißt 'Killerman' und wird am 30. August in den USA veröffentlicht. Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die jeder in den Streifen gesteckt hat." In dem Independent-Action-Drama, das bereits in den deutschen Kinos läuft, spielt Liam den Geldwäscher Moe, der nach einem geplatzten Deal in einem Unfall sein Gedächtnis verliert.

Öffentlich wird sich Liam wohl auch nicht mehr weiter zum Beziehungs-Ende mit Miley äußern. In seinem Trennungs-Statement machte er deutlich: "Das ist eine private Angelegenheit und ich habe nie und werde auch nie irgendwelche Kommentare an Journalisten oder Medienunternehmen herausgeben", so der 29-Jährige.

Getty Images / Alberto E. Rodriguez Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "Thor: Ragnarok"-Premiere 2017

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

