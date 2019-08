Vanessa Stanat bewies schon oft: Sie kann eigentlich alles tragen! Für die diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel hatte sie sich ursprünglich als Blondine beworben. Beim Umstyling wurden ihre Haare von Heidi Klums (46) Team schließlich rot gefärbt und nach der Sendung kehrte Vanessa zurück zu ihrem Blondton. Vor Kurzem entschied sie sich spontan für eine weitere Veränderung: braune Haare. Aber welcher Look steht der 22-Jährigen eigentlich am besten?

Zwar mochte Vanessa ihre roten "Germany's next Topmodel"-Strähnen. Trotzdem wünschte sie sich direkt nach Ausstrahlung der Sendung ihr altes Ich zurück und feierte ein Blond-Comeback. Nun entschied sie sich im Friseursalon kurzerhand für eine erneute Veränderung und ließ ihre Mähne braun färben. Diese Entscheidung wurden im Netz mit vielen begeisterten Fan-Kommentaren belohnt.

Ob Vanessa ihre Haare auch bei ihrer Hochzeit braun tragen wird? Schon im Oktober dieses Jahres will das Model seinem Verlobten Roman Tamkan standesamtlich das Jawort geben. Auf Instagram gab die Schönheit gerade preis, bereits das passende Outfit für den romantischen Termin gefunden zu haben. Welche der drei Haarfarben gefällt euch an Vanessa am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / vanessa.stanat Ex-GNTM-Girl Vanessa Stanat

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / vanessa.stanat Roman Tamkan und Vanessa Stanat

