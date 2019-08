In der Liebe hat es bei Komiker Pete Davidson (25) bisher noch nicht geklappt. Nach der Auflösung der Verlobung mit seiner damaligen Freundin, Sängerin Ariana Grande (26), ging auch die wilde Turtelei mit der 21 Jahre älteren Kate Beckinsale (46) nach nur wenigen Monaten in die Brüche. Doch nun hat sich der Charmeur eine neue Berühmtheit geangelt – ob es dieses Mal endlich die ganz große Liebe ist?

Pete darf in Sachen Liebe wieder hoffen: Der Saturday Night Live-Star soll laut Us Weekly Margaret Qualley daten. Und die ist keine Unbekannte: Die 24-jährige Beauty ist die Tochter von Hollywood-Berühmtheit Andie MacDowell (61) und mittlerweile selbst als Schauspielerin tätig. Angeblich sollen sich die Turteltäubchen bereits seit einigen Monaten treffen und schon sehr bald ihr Red-Carpet-Debüt als Paar feiern. Ein Insider will wissen, dass Pete und Margaret planen, gemeinsam bei dem diesjährigen Filmfestival in Venedig vor die Fotografen zu treten. Die anonyme Quelle verriet weiter, dass die "Leftovers"-Darstellerin sehr "aufgeregt" sei, wenn es um Pete gehe.

Wie zudem E! Online berichtet, wurden Pete und Margaret gesichtet, wie sie gemeinsam in Venedigs Flughafen Marco Polo ankamen. Laut einem Beobachter sollen sie gelacht und wie ein verliebtes Paar gewirkt haben.

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Splash News Pete Davidson und Kate Beckinsale

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

