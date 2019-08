Erst im Frühjahr vergangenen Jahres hatten sich Shanina Shaik (28) und DJ Ruckus das Jawort bei einer Traumhochzeit auf den Bahamas gegeben – nun ist zwischen den beiden schon wieder alles vorbei! Das berühmte Topmodel soll dem Musiker den Laufpass gegeben und nun auch die Scheidung eingereicht haben. Doch der DJ scheint dennoch weiterhin ganz schön an seiner Verflossenen zu hängen. Darauf lässt jedenfalls ein neuer Post in den sozialen Netzwerken schließen.

Obwohl die Ehe in die Brüche ging, ist seine Ex noch immer in seinen Gedanken. In seiner Instagram-Story veröffentlichte Ruckus nämlich einen sexy Bikini-Schnappschuss von Shanina und schwärmte darunter: "Sie wird für immer die krasseste Frau auf dem Planeten sein." Es macht ganz den Anschein, als würde er die Trennung nicht ganz so gut verarbeiten. Doch mit einem weiteren Post stellte er klar, dass das Ganze nur eine nette Geste sei: "Das war nur aus Respekt. Versteht das nicht falsch", erklärte Ruckus.

Wie sehr er seine Ex schätzt, bewies er bereits mit einem Post im Juli. Damals schrieb er nach dem Liebes-Aus: "Danke, dass es dich gibt. Danke, dass uns das Universum für kurze Zeit zusammengebracht hat. Danke an deine Mutter und deinen Vater, dass sie dich geschaffen haben." Was sagt ihr dazu, dass er nun während des Scheidungsprozesses ein Bikini-Bild von Shanina gepostet hat? Stimmt ab!

Getty Images Shanina Shaik, Model

Anzeige

Splash News DJ Ruckus und Shanina Shaik

Anzeige

Getty Images DJ Ruckus im November 2018

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass er nun während des Scheidungsprozesses ein Bikini-Bild von Shanina gepostet hat? Das geht ja mal gar nicht! Ach, ich finde das nicht so dramatisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de