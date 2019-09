Diese Trennung ging ihm mitten ins Herz. Mädchenschwarm und One-Direction-Sänger Harry Styles (25) dachte, in Victoria's-Secret-Model Camille Rowe Pourcheresse (29) die ganz große Liebe gefunden zu haben. Doch nach knapp zwölf Monaten Beziehung ging das Paar wieder getrennte Wege – eine Trennung, die den jungen Musiker ganz schön aus der Bahn warf. Das zumindest berichtet nun sein guter Freund Tom Hull und erinnert sich dabei an eine ganz besondere Situation.

Im Interview mit Rolling Stone erinnert sich Tom, dass er seinen Kumpel Harry im Musikstudio besuchte. Während des Besuchs trug er Schuhe, die er einst von Harrys Ex Camille geschenkt bekam. Da Harry laut Tom über seine Ex sehr verärgert war, war er sich nicht sicher, ob er die Schuhe nun noch tragen könne. Doch er tat es und die Reaktion folgte prompt: “Innerhalb der ersten halben Stunde schaut er mich an und sagt: ‘Woher hast du diese Slipper? Sie sind schön.’ Ich musste sagen: ‘Oh, ähm, deine Ex-Freundin hat sie für mich gekauft.’ Er sagte: ‘Was? Wie kannst du die tragen?’ Es war eine ziemlich emotionale Reise für ihn, diese ganze Beziehung."

Doch Tom gab seinem Freund einen Rat: "Der beste Weg, damit umzugehen, ist, das alles in die Songs zu stecken, die du schreibst." Heute sind die Jungs noch immer befreundet und Harry hat die Trennung anscheinend verarbeitet – erst kürzlich wurde ihm ein Techtelmechtel mit Kaia Gerber (17) nachgesagt.

Instagram / harrydailyupdates Camille Rowe und Harry Styles in einem Restaurant in Los Angeles

Tristan Fewings / Getty Images Harry Styles bei der "Dunkirk"-Premiere in London

Getty Images Harry Styles im Januar 2018

