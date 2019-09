Der Großvater kennt seinen Enkel noch nicht! Anfang Mai wurde der Sohn von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (34) geboren. Während Archie Harrison nur kurz danach offiziell der Öffentlichkeit und seinen royalen Groß- und Urgroßeltern vorgestellt wurde, war Thomas Markle Sr. (75) nicht anwesend, um das neue Familienmitglied zu begrüßen. In einem Interview behauptet er nun, dass er das knapp vier Monate alte Baby immer noch nicht kennengelernt habe!

In einem Gespräch mit der britischen Zeitung Daily Mail betont Thomas, dass er gehofft habe, Meghan würde als Mutter nachgiebiger werden und den Kontaktabbruch zu ihm aufheben. Stattdessen habe sich das Verhältnis nicht gebessert und er habe den Wonneproppen bis dato ausschließlich auf Pressebildern gesehen. "Ich wünsche mir, dass sie mir ein Foto von Archie schicken, das ich rahmen und an die Wand neben die Fotos von Meghan hängen kann. Ist es nicht das, was sich jeder Großvater wünscht? Ich würde liebend gerne wissen, ob er die berühmte Markle-Nase hat", sagt Thomas.

Der Kontakt zwischen Meghan und ihrem Vater ist bereits seit einiger Zeit auf Eis gelegt. Der 75-Jährige hat immer wieder gegenüber der Presse private Details ausgeplaudert. Vor der Traumhochzeit mit Harry ließ er unter anderem gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen, die bei der Royal Family auf Kritik stießen. Zur Zeremonie erschien Thomas aus gesundheitlichen Gründen nicht.

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Tim Stewart / Splash Meghan und Thomas Markle Sr.

Dominic Lipinski/ - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Herzogin Meghan in Schloss Windsors St. George's Kapelle

