Costa Cordalis (✝75) bleibt immer in der Nähe seiner Familie! Die Nachricht erschütterte ganz Deutschland: Am 2. Juli verstarb der Schlagersänger im Alter von 75 Jahren nach längerer Krankheit an Organversagen. Lucas Cordalis (52), Daniela Katzenberger (32) und Co. sind noch immer in tiefer Trauer – dennoch haben sie sich nun dazu entschieden, über den Tod ihres geliebten Familienmitgliedes zu sprechen. In einem Interview verrieten sie jetzt, wo Costa nach der Feuer-Bestattung seine letzte Ruhe gefunden hat!

Im Interview mit Bild sprachen Lucas und Dani erstmals ganz offen über den schlimmen Schicksalsschlag – und darüber, wie es danach weiterging. Auch wie die Bestattung des 75-Jährigen ablief, erzählte Costas Sohn nun: "Costa hat immer an das Leben geglaubt, hat sich nicht mit dem Tod beschäftigt. Er wollte keine große Trauerfeier. Wir haben im kleinen Kreis Abschied genommen." Statt seine Urne auf einem Friedhof zu begraben, entschieden sich die Angehörigen für einen familiäreren Ort. "Die Urne steht bei meiner Mutter zu Hause", erklärte Lucas weiter.

Dani und Lucas sind sich sicher, dass ein Stück Costa in ihnen weiterlebe – da sie sich verschiedene Eigenschaften von ihm angeeignet hätten. So nannte Costas Sohn in dem Gespräch ein paar Beispiele: "In der Musik und in dem, was wir tun. Wie wir Sophia erziehen, mit viel Liebe." Dani lernte von Costa vor allem, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen. "Sich seine Träume zu verwirklichen. Das zu tun, was man kann und will. Und die Leute reden lassen, man kann es nicht jedem recht machen", erklärte die 32-Jährige.

RTL II Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im August 2019

