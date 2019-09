Zeichnen sich etwa erste Regenwolken auf dem Liebeshimmel von Micaela Schäfer (35) und ihrem neuen Boo Adriano Hess ab? Vor Kurzem präsentierte sich Deutschlands berühmteste Nacktschnecke mit ihrer neuen Liebe auf dem roten Teppich. Gegenüber Promiflash verriet der Gastronom noch, dass Micas Textilallergie kein Problem für ihre Beziehung sei. Doch bei einem aktuellen Shopping-Bummel auf Mallorca erweckte der Unternehmer einen ganz anderen Eindruck.

RTL begleitete das frisch liierte Paar auf der Party-Insel in eine Boutique, in der das Model neue Teile für seinen Kleiderschrank finden will. Doch alles, was ihr gefallen würde, missfällt ihrem Boyfriend. "Ich finde dich toll, aber das Kleid nicht", so Adriano. Micaela wollte eine schlichte weiße Bluse zu einem Kleid umfunktionieren, aber ihm war das viel zu freizügig. Wird ihre junge Liebe etwa wegen Micas Nackt-Fetischismus zugrunde gehen?

Am Ende können sich die beiden dann schließlich doch einigen. Mica darf sich einen äußert freizügigen und lasziven Blazer kaufen. Einzige Bedingung, die ihr Liebster bei diesem Kleidungsstück stellt, ist, dass sie es nur tragen darf, wenn er mit dabei ist.

Promiflash Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Nacktschnecke Micaela Schäfer

Anzeige

Promiflash Micaela Schäfer und Adriano Hess beim AEDT-Sommerfest

Anzeige

Glaubt ihr, ob Adriano auf lange Sicht mit Micas Nacktheit umgehen kann? Ja, er wird sich daran gewöhnen! Nein, glaube ich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de