Wie geht es Willi (44) und Jasmin Herren nach dem Zwischenfall vor ihrem Haus? Der Ballermann-Star und seine Liebste wurden gerade übel verbal attackiert: Vor ihrem Zuhause randalierten drei Männer – die Unbekannten haben das Paar bedroht und beschimpft! Um wen es sich dabei handelte, wissen die Herrens nicht, denn die aufgebrachten Streithähne flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Hat das Power-Paar jetzt Angst vor weiteren Anfeindungen?

Auf Promiflash Anfrage gab sich Willi nicht eingeschüchtert, sondern kämpferisch: "Natürlich macht man sich da auch bei Auftritten Gedanken, aber ich bin kein Mensch, der sich von der Angst leiten lässt. Wir wollen diesem einen Vorfall jetzt aber auch nicht so viel Bedeutung zukommen und uns auf keinen Fall von anderen feindseligen Menschen das Leben diktieren lassen wollen." In den vergangenen Tagen soll es auch keine bedrohlichen Anfeindungen mehr gegeben haben – einige Tage fühlten sie sich zudem aufgrund einer großen Polizeipräsenz vor ihrem Haus sicherer.

Doch weshalb kam es wohl zu dem Wort-Angriff? In einem vorhergegangenen Interview konnte sich Willi vorstellen, dass die drei Männer eventuell Fans ihrer Ex-Sommerhaus der Stars-Kollegen Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) gewesen sein könnten. Immerhin wurde der TV-Streit der VIP-Pärchen auch im Netz ausgetragen. Gegenüber Promiflash machten sie nun deutlich: "Wir sagen nicht, dass Johannes und Yeliz hinter der Randale stecken. Was aber Fakt ist: Wir haben viele Zuschriften auf unseren Social-Media-Kanälen von Personen bekommen, die sich von Johannes' Aussagen auf Instagram gegen uns aufgestachelt fühlen. Wir sind uns aber im Klaren, beziehungsweise hoffen es, dass die beiden solche Vorfälle ebenso verurteilen, wie wir selbst."

Instagram / williherren Willi Herren, Schlagerstar

Instagram / williherren Willi Herren, Schlagersänger

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

