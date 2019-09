Schon wieder wird der Serien-Cast mit einer schlimmen Botschaft überrascht! Erst vor wenigen Wochen musste die Crew von Köln 50667 die traurige Nachricht hinnehmen, dass Schauspieler Ingo Kantorek (✝44), der in der Show den Alex mimte, bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen war. Jetzt hätten sich auch die anderen Darsteller fast einer großen Gefahr ausgesetzt gesehen: An einem Drehort des beliebten Formats wurde eine Weltkriegsbombe gefunden.

"Es handelt sich um eine englische 250-Kilo-Bombe", erklärt ein Kampfmittelbeseitiger vor Ort gegenüber Bild. Direkt um die Ecke von Alex` Serien-Loft sei der Sprengkörper gefunden worden und müsse nun entschärft werden. 400 Meter des direkten Umkreises am Fundort in Ehrenfeld im Kölner Westen sollen dafür am Montag evakuiert worden sein – davon wäre auch die Location der RTL2-Produktion betroffen gewesen. Allerdings hieß es in diesem Fall Glück im Unglück für die Fernseh-Stars, denn gestern waren nur Drehs an anderen Plätzen vorgesehen.

Erst kürzlich wurden die Aufnahme-Arbeiten zur Serie wieder aufgenommen. Denn nach dem Tod ihres Crew-Mitglieds hatte die Produktion eine Pause eingelegt – und aus Respekt für Ingo die Sommerpause um eine Woche nach hinten verschoben. Trotz des Bombenfunds konnten die Schauspieler nun ganz normal ihrem Job am Set nachgehen.

Instagram / ingo_kantorek Schauspieler Ingo Kantorek

Köln 50667, RTL II Ingo Kantorek und Maria Lo Porto bei "Köln 50667"

Instagram / christophoberheide Kult-Darsteller von "Köln 50667"

