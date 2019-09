Costa Cordalis (✝75) wird so schnell nicht in Vergessenheit geraten! Dafür sorgt auch seine Familie. Vor etwa zwei Monaten war der Musiker nach schwerer Krankheit verstorben. Vor allem für seine engsten Hinterbliebenen ist das noch immer ein Schock. In der Sondersendung Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa verarbeiten sein Sohn Lucas (52) und dessen Frau Dani (32) das Geschehene vor laufender Kamera. Auch seine Witwe Ingrid öffnet sich dort und bietet intime Einblicke in die letzten Momente mit der Liebe ihres Lebens.

In dem Format erinnert sich Ingrid: "Costa hat immer gesagt, er hat keine Angst vorm Tod." Weiter über sein Ableben gesprochen habe ihr Mann im Vorfeld aber nicht. Nur, dass er nicht begraben werden wollte, wusste die Familie. Zwar riss der Tod des "Anita"-Interpreten ein riesiges Loch in das Leben seiner Lieben, einen positiven Aspekt sieht Ingrid dennoch: "Ich freue mich, dass er jetzt schmerzfrei ist. Er konnte sich nicht mehr umdrehen, das wollte er bestimmt nicht zeigen."

Jetzt, wo Costa nicht mehr da ist, ist es vor allem ihr Erstgeborener, der Ingrid beisteht. "Lucas ist ein guter Sohn, dass er immer wieder kommt und mich besucht ", betont sie.

Instagram / kikicordalis Costa Cordalis mit seiner Frau Ingrid sowie den Kindern Lucas, Kiki und Eva

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Ingrid und Costa Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

