Diese Nachricht ging durch Mark und Bein! Am 2. Juli verstarb Costa Cordalis (✝75) an multiplem Organversagen und hinterlässt nicht nur bei seinen Fans und Freunden eine klaffende Lücke, sondern vor allem auch bei seiner Familie: Lucas Cordalis (52), Daniela Katzenberger (32) und die kleine Sophia (4) können ihren Papa, Schwiegervater und Opa nicht mehr in den Armen halten. In einem Interview verrät die Katze jetzt, wie sehr sie der Leidensweg des Schlagersängers mitnahm.

"Wenn man weiß, dass er so gelitten hat, dann lässt man das zwar los. Aber trotzdem vermisst man den Menschen", enthüllte die 32-Jährige in der Sondersendung Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa unter Tränen. "Man fragt sich: Was hätte man machen können? Aber bei Costa war ja alles krank. Man wusste gar nicht, wo man hätte anfangen sollen", weinte Dani weiter.

Sie ist davon überzeugt, dass jede weitere Maßnahme die Situation von Costa nur noch verschlimmert hätte. "Man hätte ihn nur gequält. Man hätte ihn auch auf die Intensivstation bringen können, aber da hätte sich alles in ihm gewehrt", so die Kultblondine weiter.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

RTL II Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Friedrich, Jürgen / ActionPress Costa Cordalis im Mai 2017

