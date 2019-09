Schon in wenigen Tagen geht bei Love Island wieder die Post ab! Das beliebte Flirt-Format startet am 9. September in die dritte Runde. Inzwischen wurden bereits die ersten liebeshungrigen Kandidaten der Show bekannt gegeben – mit dabei ist auch Asena Neuhoff aus Köln. Für viele Fans der Sendung dürfte die 22-Jährige keine Unbekannte sein: Die Wimpern-Stylistin ist eng mit einigen Promi-Mädels befreundet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Brünette am Dienstag einen kurzen Clip, der die diesjährigen "Love Island"-Girls, inklusive sie selbst, vorstellt. Schon nach kürzester Zeit häuften sich unter dem Posting die Kommentare ihrer Freundinnen: "Ich kann es kaum abwarten! Ich bin so stolz auf unsere Bestie!", freute sich Bachelorette Gerda Lewis (26). Influencerin Kristina Levina versah den Beitrag mit einem Herz-Emoji, Ex-Islanderin Julia kommentierte ebenfalls mit: "Mega!"

Ob die süße Kosmetik-Liebhaberin auf der Liebesinsel wohl ihren Traumprinzen finden wird? Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte der Sender RTL II auch die männlichen Teilnehmer der dritten Staffel – und darunter sind einige Hotties zu finden.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Kandidatin der dritten "Love Island"-Staffel

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Gerda Lewis, Asena Neuhoff und Larissa

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de