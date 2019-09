Seit gestern Abend ist es offiziell: Gerda Lewis (26) und ihr Auserwählter Keno Rüst sind ein Paar. In der diesjährigen Bachelorette-Staffel haben sich die Influencerin und der Projektingenieur kennen und lieben gelernt. Kurz nach der Ausstrahlung des Rosenfinales regnete es unzählige Glückwünsche der Zuschauer. Doch das verliebte Duo hat nicht nur Fans: Ex-Kandidat Oggy Batar würde lieber Kenos Mitstreiter Tim Stammberger an Gerdas Seite sehen.

"Ich finde, Tim hätte hundertmal besser zu ihr gepasst", fiel der Weseler Sporttherapeut beim großen Wiedersehen gleich mit der Tür ins Haus. "In meinen Augen ist Tim ein sehr ehrenvoller Ehrenmann", fügte er an. Seiner Meinung nach habe Tim ein bisschen weniger von sich gezeigt, was er persönlich als besser erachte. "Ich hätte es mehr gefeiert, wenn man dezenter an die Sache herangeht und nicht wie eine Cobra mit der Zunge reinarbeitet. Da fehlt dir die Menschenkenntnis, weil Tim gesagt hat, dass er sich sehr langsam öffnet", schleuderte Oggy Gerda entgegen.

Als die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Herzbub schließlich gestanden, dass sie sich mittlerweile täglich die magischen drei Worte mitteilen, gab Oggy ebenfalls seinen Senf dazu. "Das Wort 'Liebe' ist so mächtig, das sollte man wirklich erst dann in den Mund nehmen, wenn man wirklich liebt", meinte er.

