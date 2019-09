Jetzt ist es endlich so weit – ab heute läuft ein weiteres Schulkind durch den Kensington Palast! Bereits seit Wochen fiebert Prinz William (37) und Herzogin Kates (37) Tochter Prinzessin Charlotte (4) bereits ihrer Einschulung entgegen. Am 5. September geht der Wunsch der Vierjährigen endlich in Erfüllung: Ab heute ist auch sie offiziell eine Schülerin der Privatschule Thomas's Battersea im Südwesten von London. Zu diesem besonderen Anlass kann sich die Schwester von Mitschüler Prinz George (6) über reichlich familiäre Unterstützung freuen!

Wie Bilder des royalen Schulbeginns festhalten, wird das frischgebackene Schulkind von Mama und Papa zu der Einrichtung begleitet: Während Kate und William die Rucksäcke ihrer Kinder tragen, entzücken die Sprösslinge in ihren Schuluniformen. In einem blauen Strickjäckchen mit roten Details und einem Rock begrüßt Charlotte ihre Lehrerin – George hingegen blickt dem frühen Aufstehen offenbar weniger enthusiastisch entgegen.

Bei seiner eigenen Einschulung musste der Blondschopf auf den Beistand seiner Mutter leider verzichten: Damals war Kate mit seinem Bruder Prinz Louis (1) schwanger, weshalb sie die Veranstaltung schweren Herzens hatte ausfallen lassen müssen.

Getty Images Prinzessin Charlotte an ihrem ersten Schultag

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in der Thomas's Battersea-Schule

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

