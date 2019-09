Diese Reunion sollte nicht von Dauer sein! Vor Kurzem hatte Jersey Shore-Bekanntheit Ronnie Ortiz-Magro (33) aber noch eine Reihe von Gründen zum Feiern: Der Reality-Star hatte nicht nur einen 30-tägigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik hinter sich gebracht – dem Abschluss seiner Behandlung setzte sein Liebes-Comeback mit Freundin Jen Harley die Krone auf. Nur wenige Tage nachdem die Eltern der kleinen Ariana wieder zueinander gefunden haben, ist schon wieder alles aus!

Die News stammen von keiner Geringeren als Jen selbst! Am 5. September postete sie mehrere Bilder in ihrer Instagram-Story, die Ronnie mit einer Unbekannten auf einem Boot zeigten. "Das ist Ron an diesem Wochenende, schon wieder mit einer anderen Frau", ärgerte sich Jenny. Mittlerweile sind die Beweisfotos des vermeintlichen Dates allerdings nicht mehr auf ihrem Profil zu finden.

Obwohl sich Ron bisher nicht zu dem Status ihrer Beziehung geäußert hat und weitere Statements von Jen ausstehen, erzählte ein Insider dem Magazin People: "Sie ist aus dem Haus ausgezogen." Die Trennung soll bereits vergangene Woche stattgefunden haben.

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro mit seiner Tochter

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

