Auch mit 61 gibt es noch keine Verschnaufpause für Alec Baldwin (61). Der Hollywood-Star und seine Ehefrau Hilaria (35) haben erst vor knapp einem Jahr einen kleinen Sohn bekommen. Mittlerweile ist Romeo 15 Monate alt und hält das Pärchen und seine drei Geschwisterchen ordentlich auf Trapp. Im Hause Baldwin ist also schon einiges los – doch Alec und seine Liebste planen trotzdem noch mehr Nachwuchs!

Der amerikanische Schauspieler plauderte in dem YouTube-Format Hiking with Kevin, mit seinem langjährigen SNL-Kollegen Kevin Nealon (65), frei von der Leber weg über seine Family. “Wir haben vier Kinder. Sie will noch eins haben. Wir bekommen noch eins”, so der 61-Jährige über den Wunsch seiner Frau. "Wir bekommen ein fünftes Baby”, stellt der Comedian dann noch einmal klar. Das Paar hat bereits eine sechsjährige Tochter, Carmen, und drei Söhne: Rafael, Leonardo und Romeo.

Bisher ist das fünfte Kind allerdings nur ein Plan und keine Realität, wie Alec außerdem verrät. Hilaria sei noch nicht schwanger, zumindest seines Wissens nach, wie er seinem Kumpel Kevin erzählt. Erst im April hatte die 35-Jährige eine Fehlgeburt erlitten.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, Mai 2019

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im April 2019

