In wenigen Tagen steht Mike "The Situation" Sorrentinos (38) Haft-Entlassung bevor: Der Jersey Shore-Star bekannte sich im vergangenen Jahr wegen Steuerhinterziehung schuldig – seit Januar ist die TV-Bekanntheit in einem Bundesgefängnis in New York inhaftiert. Doch seine achtmonatige Haftstrafe hat der 38-Jährige jetzt abgesessen: Am 12. September soll er entlassen werden – und dieser besondere Tag soll gebührend gefeiert werden!

"Jeder plant, ihn sofort zu sehen und an seinem Entlassungstag steht ein großes Fest an mit seiner ganzen Familie und seinen Freunden", offenbarte ein Bekannter von Mike und seiner Frau Lauren Pesce gegenüber Hollywood Life. Besonders seine Liebste könne den Tag seiner Freilassung kaum erwarten – die Blondine besuchte ihren Mann jede Woche im Gefängnis, jeden Abend hätten sie telefoniert. "Lauren ist so aufgeregt, Mike endlich wieder jeden Tag um sich zu haben. Sie hat ihn so schrecklich vermisst", offenbarte die Quelle weiter.

Mike und Lauren haben sich noch vor seinem Haftantritt das Jawort gegeben: Im November schlossen sie den ewigen Bund fürs Leben – seine Herzdame war dabei in eine traumhafte weiße Robe gekleidet.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Mike "The Situation" Sorrentino, "Jersey Shore"-Star

Anzeige

Instagram / mikethesituation Mike Sorrentino und seine Frau Lauren

Anzeige

Instagram / mikethesituation Lauren Pesce und Mike Sorrentino

Anzeige

Wollt ihr mehr Updates zu Mikes Leben nach seiner Haftentlassung? Ja, unbedingt Nein, nicht wirklich Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de