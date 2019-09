Eigentlich ist Kim Kardashian (38) ja kein Fan von Alkohol und trinkt auf Partys lieber Wasser. Doch hin und wieder scheint auch sie sich ein Gläschen zu gönnen. Aber bei der letzten Weihnachtsfeier der Kardashians hat die Reality-Queen wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und plauderte hemmungslos ein ziemlich privates Geheimnis aus – das danach nicht mehr lange ein Geheimnis blieb.

Es war offensichtlich ein feuchtfröhlicher Abend, den Kim auf ihrer Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr verbrachte. Vielleicht etwas zu feuchtfröhlich! Denn die Brünette sprach laut Just Jared offen darüber, dass sie und Ehemann Kanye (42) ein viertes Kind erwarten, das durch eine Leihmutter ausgetragen wird. Bis dato eigentlich ein Geheimnis! "Ich habe es jemandem an Weihnachten erzählt, aber ich erinnere mich nicht mehr, wem, weil ich betrunken war", hört man Kim in einem neuen Trailer von Keeping up with the Kardashians sagen. Böse darüber, dass die Neuigkeit anschließend an die Öffentlichkeit geriet, sei sie aber nicht: "Ich meine, es ist meine Schuld. Deshalb trinke ich eigentlich nicht."

Die KKW-Unternehmerin heuerte zum zweiten Mal eine Leihmutter an, nachdem sie bereits zwei Risikoschwangerschaften hinter sich hatte. Ihre Ärzte rieten ihr wegen Präeklampsie und Placenta accreta davon ab, erneut selbst schwanger zu werden, da Lebensgefahr bestünde.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm

