Trauriges Geständnis von Jesy Nelson (28)! 2011 gewann die Sängerin die achte Staffel der britischen Version von The X-Factor und startete danach mit der Girl-Band Little Mix durch. Es folgten zahlreiche Alben und Auftritte rund um den Globus. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten. Die Musikerin spricht nun ganz offen über die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens: Sie habe sogar versucht, sich das Leben zu nehmen.

In der BBC-Dokumentation Odd One Out offenbart die 28-Jährige, wie sehr sie unter dem öffentlichen Druck und vor allem unter Hate-Kommentaren im Netz gelitten habe. Sie habe jeden Morgen in den sozialen Netzwerken schlimme Dinge über sich lesen müssen, etwa, dass sie "fett" und "hässlich" sei. Infolgedessen habe sie eine Essstörung entwickelt. Und es kam noch schlimmer. "Ich erinnere mich, dass ich eines Tages in die Küche gegangen bin und so viele Tabletten wie möglich geschluckt habe. Dann wachte mein Ex, der damals bei mir war, auf und fragte mich: 'Warum weinst du?' Ich sagte immer wieder: 'Ich will einfach nur sterben'", erzählt die junge Frau. Danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte sie retten konnten.

Mittlerweile habe Jesy diese düstere Zeit hinter sich gelassen. "Ich bin jetzt ein völlig anderer Mensch, ich bin viel glücklicher und mental stärker", erklärt sie. Mit der Dokumentation möchte sie anderen Menschen, die Ähnliches durchleiden, helfen. "Ich habe diese riesige Plattform – warum sollte ich diese nicht nutzen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie sich soziale Medien auf Menschen auswirken?", begründet sie ihre Entscheidung.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Jesy Nelson bei den Global Awards 2019 in London

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, britische Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de