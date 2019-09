Heute Abend geht die dritte Love Island-Staffel an den Start – und die Stars der ersten Season setzen große Stücke auf den diesjährigen Cast! Bereits vergangene Woche offenbarte RTL II, welche flirtwilligen Singles sich dieses Jahr dem Abenteuer auf der Liebesinsel stellen. Elena Miras (27) gewann 2017 die Kuppelshow – vergangenes Jahr war sie von dem Verlauf der Sendung aber etwas enttäuscht: Ihr war es auf die Nerven gegangen, dass die Jungs nur aufeinandergehangen hatten und es dadurch weniger zu Flirt-Szenen kam. Im Promiflash-Interview verriet sie nun zusammen mit Partner Mike Heiter, was sie sich von den Kandidaten 2019 erwarten!

Auch wenn Elena und Mike vergangenes Jahr nicht ganz so begeistert von der Sendung waren – heute Abend sind sie auf jeden Fall am Start: "Wir müssen unbedingt wissen, was da abgeht. Wer mit wem, wie, wo, was. Ich hoffe, dieses Jahr passiert ein bisschen mehr, dass auch vor allem die Frauen und Männer mehr miteinander zu tun haben und nicht nur die Jungs miteinander zu tun haben", erklärte Elena im Gespräch mit Promiflash.

Das Pärchen ist das beste Beispiel, dass man sich in der Sendung verlieben kann. Zwar waren Elena und Mike nie während ihrer Dreharbeiten vor Ort ein Paar geworden, erst nach dem Drehschluss hatten die beiden zueinandergefunden. Die Schweizerin hoffe, dass die Islander auch dieses Jahr mit ernsten Absichten die Flirtreise antreten: "Man muss dem Ganzen auch eine Chance geben und nicht mit der Vorstellung ins Haus gehen, dass man berühmt wird. Ich gönne das denen, wenn sie sich verlieben und da was Großes dabei rauskommt", erklärte Elena.

