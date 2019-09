Das war ein absolutes Highlight für viele Fans von Taylor Swift (29)! Die Sängerin ist bekannt dafür, ein besonders enges Verhältnis zu ihren Fans zu pflegen – und für ihre treuen Anhänger immer mal wieder Überraschungen parat zu haben. Um ihr neues Album "Lover" vorzustellen, hatte TayTay sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: Auf einem Exklusiv-Konzert in Paris performte sie ihre neuen Songs!

Für ihren "City of Lover"-Gig strömten am Montag Fans aus der ganzen Welt in die französische Hauptstadt. Hier spielte Taylor einige ihrer neuen Tracks zum allerersten Mal vor Publikum. Die Paris-Zuschauer waren damit die allerersten, die “Death by a Thousand Cuts”, “Cornelia Street” und “The Man" live zu hören bekamen. Wie Billboard berichtet, performte die 29-Jährige zusätzlich noch ein paar ihrer alten Hits. Das Beste: Sämtliche Tickets gab es umsonst! Die Plätze in dem Konzert wurden nicht verkauft, sondern ausschließlich verlost.

Zu den wenigen glücklichen Konzertbesuchern gehörten übrigens auch Bibi (26) und Julian Claßen (26). Die Influencerin teilte einige Clips von Taylors Auftritt in ihrer Instagram-Story. Wärt ihr auch gerne bei Taylors Exklusiv-Konzert gewesen? Stimmt ab!

Getty Images Taylor Swift bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Taylor Swift bei "Good Morning America"

Patrick Hoffmann/WENN.com YouTube-Stars Julian Claßen und Frau Bibi

